Половину предложения в новостройках новой Москвы составляют студии и однушки

В новой Москве за прошедший 2016 г. на первичный рынок жилья вышло восемь новых проектов, а также корпуса в уже реализуемых комплексах. В результате половину предложения на экспозиции составили лоты небольшой площади – студии и однокомнатные квартиры, подсчитали аналитики «Бест-новостроя».

Все «свежие» новостройки сосредоточились в Новомосковском округе (НАО), Троицкий АО в истекшем году остался без новинок.

Всего в новой Москве по итогам года в продаже находилось 11 200 квартир (600 000 кв. м) разных классов. При этом 83% новостроек в относится к комфорт-классу.

В прошлом году в новой Москве поменялась структура экспозиции. Если еще 1,5–2 года назад там преобладали новостройки на высокой стадии готовности, то теперь доля квартир в готовых домах снизилась до 18%. 32% лотов находятся в корпусах, где работы пока еще на нулевом строительном цикле. При этом в новостройках новой Москвы стали преобладать студии и однокомнатные квартиры – их доля достигла 50%.

«По итогам 2016 г. в сегменте бизнес-класса средняя цена 1 кв. м снизилась на 16% до 116 700 руб., в комфорт-классе наблюдалась небольшая коррекция цены – снижение на 4% до 89 800 руб., а вот в эконом-классе средняя цена метра выросла на 10% (до 112 900 руб.). Более высокие цены на экономичное жилье по-прежнему объясняются более высокой стадией строительной готовности», – отмечает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-новострой».

При этом, в отличие от старой Москвы, в ТиНАО покупатели имеют больший выбор проектов с минимальным бюджетом покупки. В четырех проектах предлагаются квартиры стоимостью до 2 млн руб.