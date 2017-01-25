Государственный инвестфонд Сингапура купил небоскреб на Уолл-стрит за $1 млрд

Сингапурский государственный инвестиционный фонд (Government Investment Corporation, GIC) вместе с американским инвестиционным трастовым фондом Paramount Group приобрели 47-этажный небоскреб на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фондов. Цена сделки оценивается в $1,04 млрд. Сингапурскому фонду будет принадлежать 95% акций здания.

Небоскреб общей площадью более 148 000 кв. м находится по адресу Уолл-стрит, 60. Сейчас там находится американская штаб-квартира Deutsche Bank. Банк недавно продлил до 2022 г. договор об аренде всех помещений в здании.