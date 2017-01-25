В Москве почти 93% новостроек возводится на средства дольщиков

В Москве почти 93% объектов недвижимости, строящихся с привлечением средств физлиц, возводится по договорам долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Всего в строительстве на сегодняшний день находится 522 объекта недвижимости, включая жилые дома, апартаменты, гаражи и прочее. Большая часть из них (483 объекта) возводятся по ДДУ, 38 – в рамках жилищно-строительных кооперативов и лишь по одному объекту денежные средства привлекались в рамках заключения предварительных договоров.

По словам Тимофеева, «еще несколько лет назад, когда комитет только был создан» ( в 2011 г.), «в обход 214-ФЗ совершалось примерно 50% сделок» с новостройками.

На сегодняшний день общая площадь строящихся объектов составляет около 19 млн кв. м.