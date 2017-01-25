Создание технологической долины МГУ затормозилось из-за вопроса о земле – «Дождь»

Из-за отсутствия принципиального решения о том, кто будет распоряжаться земельным участком, так и не началось создание научно-технологической долины МГУ. Это «Дождю» сообщил высокопоставленный федеральный чиновник, подтвердил член рабочей группы университета по подготовке законопроекта о будущей долине. Близкий к ректорату источник на вопрос о начале реализации проекта ответил, что «новостей пока нет».

В 2013 г. ректор МГУ Виктор Садовничий объявил, что на территории университета за библиотекой на Ломоносовском проспекте к 2020 г. построят научно-технологический комплекс «Воробьевы горы». Там планировалось создание 630 000 кв. м новых объектов университетского кампуса, представляющих связанные между собой междисциплинарные научно-исследовательские, инновационные и образовательные кластеры, и возведения жилья. В конце 2015 г. стало известно, что в создании этой научно-технологической долины участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным РБК, также фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), возглавляемый Тихоновой, участвует в разработке проекта по расширению МГУ на территории более чем в 240 га между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Проект оценивается как минимум в $1,7 млрд. Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству университета, сообщал, что Тихонова - дочь президента Владимира Путина, официально эта информация до сих пор не подтверждена.

В декабре на ученом совете МГУ Садовничий говорил, что детальное обсуждение проекта продолжается. «Не так все просто, но я уверен, что мы решим этот проект. Решали похожие вопросы, решим и этот проект», — цитирует «Дождь» слова ректора на стенограмме заседания.

Земля под будущей долиной находится в бессрочном пользовании у МГУ и, по мнению руководства университета, должна сохранить такой статус. Проект планировки территории уже был разработан, его созаказчики — МГУ и компания «Интеко». Ранее компания строила для МГУ несколько объектов, а ее совладелец Михаил Гуцериев входит в попечительский совет университета, напоминает «Дождь». В марте 2016 г. правительство разработало свой законопроект, который предлагает отдать территорию долины некой управляющей компании на правах аренды или даже собственности. И уже почти год этот законопроект не может попасть в Думу. «Правительственный законопроект дорабатывается в Минэкономразвития по итогам анализа позиций, поступивших от заинтересованных органов и организаций, — говорит пресс-секретарь министра экономики Елена Лашкина. — По итогам доработки планируется повторное согласование с органами, определенными поручениями правительства РФ. Говорить о внесении законопроекта в Госдуму преждевременно».

В повестке заседания попечительского совета МГУ 25 января вопрос о научно-технологической долине не значится, сообщил «Дождю» близкий к Кремлю чиновник и подтвердил представитель одного из членов попечительского совета. Пресс-служба МГУ не ответила на запрос «Дождя».