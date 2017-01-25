Лифт в «Алых парусах» упал из-за сбоя в контроле слабины канатов

Комиссия Межрегионального технологического управления (МТУ) Ростехнадзора установила причину аварии лифта в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которой 14 января прошлого года погибла пассажирка. Техническими причинами аварии стали несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине, разрушение противовеса и падение его на кабину, сообщает сайт Ростехнадзора.

Есть у инцидента и организационные причины. Как установила комиссия, техобслуживание лифта проводилось не в полном объеме, предусмотренном инструкцией изготовителя, в срок не проводились необходимые испытания в ходе технического освидетельствования, лифт обслуживал персонал, не подготовленный к работе с данной моделью.

Расследование причин аварии завершилось 24 января 2017 г. Комиссия МТУ определила мероприятия по устранению причин аварии и предупреждению возникновения в будущем подобных происшествий.

В марте 2016 г. Ростехнадзор сообщил, что проверка жилого комплекса показала, что большинство лифтов в «Алых парусах» давно изношены и что обслуживают их неквалифицированные люди. В акте говорилось, что в лифтах «выведены из строя электрические устройства безопасности, контролирующие обрыв тяговых элементов». «На канатоведущем шкиве и электродвигателях главных приводных лифтов демонтированы металлические ограждения, имеется консистентная смазка и грязь, не исключено спадание тяговых канатов с направляющих элементов, износ несущих канатов», - отмечали специалисты Ростехнадзора. В некоторых подъемниках «не исключено самопроизвольное смещение грузов противовеса с вертикальной плоскости, имеется отклонение гидравлического буфера». Выявлено, что пассажирские лифты используются не по назначению: перевозят строительный материал и мусор, в большинстве случаев отсутствуют записи о проведении техобслуживания и ежесменного осмотра.

Во многих лифтах «стены и пол обшиты фанерой, разбиты светильники, грязь, мусор в шахте и на лифтовом оборудовании, между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала не работает двусторонняя переговорная связь». Оборудование некоторых лифтов не защищено от воздействия внешних факторов (следы протечек на стенах, отслоение краски), не соблюдаются температурный и осветительный режимы, установили тогда проверяющие.

Прокуратура Северо-Западного административного округа также провела проверку комплекса по жалобам жильцов. Проверка выявила, что подъемники обслуживали сотрудники без соответствующей квалификации. Также были обнаружены «многочисленные нарушения требований жилищного и пожарного законодательств», в результате чего возбуждено пять административных дел, а в управление СКР по СЗАО были направлены два документа по итогам проверки для возбуждения уголовных дел. В связи с гибелью женщины СК возбуждал уголовное дело.