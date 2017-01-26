Бизнесмены Илиев и Нисанов снова стали самыми богатыми ранье в России - Forbes

Бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов в очередной раз возглавили рейтинг рантье Forbes «Короли российской недвижимости».

По оценке издания, в 2016 г. арендный бизнес принес им в 2016 г. $1,27 млрд . Принадлежащая бизнесменам компания «Киевская площадь», в частности, владеет ТРЦ «Европейский» на 180 000 кв. м, ТК «Фуд Сити» на 930 000 кв. м и свыше 1 500 гостиничных номеров.

Второе место рейтинга занял владеющий компанией «ИКЕА Мос» Ингвар Кампрад с доходом в $800 млн. Ему в России, по оценкам Forbes, принадлежит 1,735 млн кв м торговой и 42 000 кв м офисной недвижимости.

На третьей строчке также как и год назад - владелец компании «Ташир» Самвел Карапетян с доходом $670 млy. «Таширу» принадлежат 925 млн кв. м торговой, 63 000 кв. м офисной и 48 000 кв. м складской недвижимости, а также 1 1500 гостиничных номеров.

Таким образом тройка самых богатых рантье в России по оценке Forbes с прошлого года не изменилась. Совокупная арендная выручка тридцатки королей недвижимости за год снизилась на 25%.