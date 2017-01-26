Треть инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2016 году сделало государство

В 2016 г. инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 37% и составили $4,5 млрд (315 млрд. руб.), подсчитали эксперты компании CBRE. При этом в компании отмечают, что на 34% этот объём был сформирован сделками, заключенными государственными структурами и госкомпаниями, в то время как в прошлом году таких сделок не было.

Лидером по объёму инвестиций стали офисы (45%). Доли гостиниц (18%), торговой недвижимости (17%) и жилья (14%) распределились практически равномерно. При этом вес инвестиций в гостиницы в прошлом году оказался рекордно высоким за последние 10 лет, в то время как доля складов снизилась до 4%.

Доля Москвы в общем объеме сделок в прошлом году снизилась и составила 71% против 94% в 2015 г. Основные сделки заключались в Санкт- Петербурге, в Новосибирске, Сочи. Одна только сделка по покупке портфеля гостиниц «Региональной гостиничной сети» охватила 8 региональных городов.

По оценкам экспертов CBRE, около $3,5 млрд собственного частного капитала доступно для инвестирования в коммерческую недвижимость, и еще около $1 млрд – в жилье.

В 2017 г. объём инвестиций в коммерческую недвижимость России может увеличиться до $5 млрд., подсчитали в CBRE.