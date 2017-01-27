Самые дешевые квартиры в новостройках Москвы продаются в Отрадном и Люблине

Самые дешевые квартиры в новостройках Москвы в пределах МКАД в конце прошлого года можно было купить в Отрадном, Люблине и Южном Чертанове, подсчитали аналитики компании «ИРН-консалтинг». В конце прошлого года в новостройках этих районов можно было купить небольшие студии не дороже 3,6 млн руб.

Так, по данным «ИРН-консалтинга», самая недорогая студия (22,3 кв. м) продавалась в ЖК «Римского-Корсакова 11» (Отрадное) за 3 153 220 руб. В Люблине за студию в 23,3 кв. м (ЖК «Влюблино») просили 3 345 520 руб. В ЖК «Аннино парк» в Южном Чертанове студия площадью 24,4 кв. м могла обойтись покупателям в декабре 2016 г. в 3 669 760 руб.

По самой низкой стоимости «квадрата» в новостройках лидируют Бирюлево Восточное, Марьино и Люблино. Самая низкая цена одного «квадрата» в ЖК «Царицыно» (Бирюлево Восточное):трехкомнатную квартиру площадью 103,06 кв. м можно купить по 63 705 за кв. м. На втором месте со значительным отрывом по цене - ЖК «Домашний» в Марьине, где двухкомнатная квартира площадью 60,7 кв. м продавалась по 101 920 руб. за кв. м. Наконец, все в том же ЖК «Влюблино» двухкомнатная квартира (57,22 - 58,24 кв. м) предлагалась по 112 200 руб. за кв. м.