К строительству Керченского моста привлекут стройотряд МГУ

Студенческий стройотряд МГУ имени М.В. Ломоносова летом пройдет практику на строительстве Керченского моста на Таманском полуострове. Это ТАСС сообщили в пресс-службе Росавтодора. В отряд возьмут «самых целеустремленных студентов» с отличными результатами в учебе, активистов-общественников. «Практикантов ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем», - информирует Росавтодор.

Инженеры и мостостроители познакомят студентов с различными этапами создания моста и подходов к нему - от погружения свай и монтажа пролетных строений до контроля качества строительства. «Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации», - цитирует ТАСС.

Изучить опыт «лучших мостостроителей страны» и получить «уникальные профессиональные навыки» на «стройке века» студентов пригласил руководитель Росавтодора Роман Старовойт, эту идею поддержал ректор вуза Виктор Садовничий.

В последние годы Росавтодор возрождает практику привлечения студенческих строительных отрядов на крупнейшие инфраструктурные объекты. Студентов профильных вузов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который строили к саммиту АТЭС в 2012 г., напоминает ТАСС. Прошлым летом 87 молодых специалистов из шести университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска провели трудовой семестр на стройплощадках Крымского моста и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края. В этом году в планах Росавтодора - увеличить число привлекаемых студенческих стройотрядов, а также расширить географию объектов, на которых будет организована практика для студентов.

В МГУ строительные студенческие отряды были восстановлены в 2002 г.