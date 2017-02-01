Выручка от продаж дорого жилья в Москве упала в 6 раз с начала зимы

За два зимних месяца (декабрь 2016 г. и январь 2017 г.) в Москве было продано премиальных новостроек на общую сумму в 8,95 млрд руб. (с учетом скидок), подсчитали аналитики компании TWEED.

Этот результат примерно в шесть раз меньше общей выручки от реализации премиальных новостроек Москвы в первые два месяца прошлой зимы (декабрь 2015 г. и январь 2016 г.) Тогда объем денежной массы от продажи премиальных новостроек составил не менее 53,95 млрд руб. (с учетом скидок).

Всего за два зимних месяца на рынке премиальных новостроек Москвы продано 110 лотов. Средний бюджет сделок изменился незначительно и составил 84,9 млн руб. (год назад - 83,8 млн руб.). Средняя стоимость квадратного метра также снизилось незначительно – до 771 970 руб. (год назад - 783 100 руб.).

Цены в декабре 2016 г. на отдельных объектах выросли, но в среднем по объекту не более чем на 5%. В январе цены не росли. Повышение цен на многих объектах намечено на февраль.

«В декабре ожидавшегося предновогоднего всплеска продаж не произошло, но по сравнению с предыдущими месяцами 2016 г. спрос не упал. Наиболее активно продавались лоты небольших площадей и рациональных бюджетов или большие и дорогие квартиры с большими скидками», - прокомментировала Ирина Могилатова, генеральный директор агентства TWEED.