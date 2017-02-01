Господдержка повысила заполняемость сочинских отелей в 2016 году

В 2016 г. заполняемость отелей горного кластера Сочи составила 53% (рост на 16 п. п.), а в прибрежном - 48% (рост на 6 п. п.), подсчитали аналитики компании JLL. По их данным, рост доходности на номер (RevPAR) сочинских отелей в годовом сопоставлении составил 61% в горном кластере и 39% - в прибрежном. «В горах доходность увеличилась в первую очередь за счет роста заполняемости отелей, на море – за счет наращивания тарифов», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

За 2016 г. средний тариф в горном кластере увеличился на 11% и достиг 5000 руб. (5200 руб. в 2014 г.). В прибрежном кластере ADR за год вырос на 21% и составил 9800 руб.

Рост операционных показателей сочинских отелей эксперты JLL объясняют серьезной государственной поддержкой и популяризацией Сочи, оказанной в 2015 г. В 2016 г., по всей видимости, свой вклад стал вносить эффект узнаваемости.