Стадион «Динамо» в Москве будет достроен в 2017 году – ВТБ

Строительные работы на стадионе «Динамо» в Москве будут окончены в 2017 г. Ввод в эксплуатацию объекта произойдет в начале 2018 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление старшего вице-президента ВТБ, руководителя проекта «ВТБ арена парк» Андрея Перегудова.

«Тестовый матч на новом футбольном стадионе состоится в день рождения легендарного динамовца Льва Яшина - 22 октября. После этого продолжатся оформление документов на ввод в эксплуатацию объекта и последние приготовления арены», - уточнил он.

По его словам, на данный момент уже завершены все монолитные работы, а также работы по установке металлических ферм на крыше стадиона, отделываются внутренние помещения, идет монтаж инженерных и мультимедийных систем. В ближайшее время начнутся работы по установке кресел на стадионе.

Стадион «Динамо» был построен в 1928 г. С того момента он несколько раз достраивался и два раза реконструировался - перед Олимпиадой 1980 г. и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 г.