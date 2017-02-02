Росреестр предложил отменить штрафы за недострой

Росреестр предлагает отменить штрафы за неиспользование или использование не по назначению земельных участков, которые предназначены для строительства жилых домов. С таким заявлением выступила руководитель ведомства, замминистра экономического развития Виктория Абрамченко.

«Принятие проекта федерального закона позволит исключить двойную ответственность землепользователя», — заявила она на заседании комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она представила сенаторам проект соответствующих поправок в КоАП.

Документ предусматривает освобождение пользователя земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, от избыточной административной ответственности в случае неиспользования или использования не по целевому назначению земельного участка до госрегистрации права на построенный жилой дом.