Собянин поставил задачу построить 30 станций метро за три года

Мэр столицы Сергей Собянин на коллегии городского стройкомплекса поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро.

В частности, он добавил, что необходимо построить 350 км дорог, включая такие стратегически важные, как участки Третьего подземного пересадочного контура метро, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро, Калужское шоссе, Северо-Западную и участки Северо-Восточной хорды, Южной рокады и северного дублера Кутузовского проспекта.

Ранее «Ведомости» сообщали, что три станции Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро построит китайская корпорация CRCC. China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation.

CRCC обязалась построить три станции ТПК за 22,98 млрд руб., что более чем на 2 млрд руб. ниже начальной максимальной цены, отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.