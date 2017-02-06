В Москве в 2016 году не сдалось вовремя более 40% новостроек – эксперт

Застройщики жилья в Москве перенесли сроки ввода более 40% проектов, запланированных к сдаче в прошлом году: разрешения на ввод в эксплуатацию получили 53 проекта из 98. Такой вывод сделали эксперты компании «Метриум групп» на основе изученных проектных деклараций новостроек, реализуемых в Москве.

При этом в первом полугодии 2016 г. из 52 проектов, девелоперы которых рассчитывали к этому времени получить разрешения на ввод, в реальности сдались только 22, а остальные 30 перенесли сроки на более позднее время. Таким образом, большинство из введенных объектов сумели сдаться только к концу года.

Как показало исследование «Метриум групп», в подавляющем большинстве не успевших сдаться в 2016 г. проектов сроки ввода были перенесены на первую половину 2017 г. При этом 40,5% «просроченных» новостроек намерены получить разрешения в I квартале, еще 28,6% – во II квартале. Еще 14,2% собираются сдаваться во втором полугодии 2017 г. В ряде проектов сроки строительства были увеличены более чем на год – ввод перенесен на 2018 г.

Но есть еще четыре проекта, вероятность окончания строительства которых стремится к нулю. Это три апартаментных комплекса обанкротившейся компании RED Development, а также комплекс апартаментов «Дом на ВДНХ», строительство которого столичные власти признали нецелесообразным, пишут эксперты «Метриум групп». Кроме того, покупатели жилья в ЖК «Терлецкий парк» (ранее назывался «Московские окна»), который должен был достроиться и сдаться в III квартале 2016 г., и вовсе признаны обманутыми дольщиками.

«Стремление застройщиков получить разрешения на ввод в эксплуатацию до конца года приводит к тому, что чиновники могут и не успеть обработать весь поток документации в срок. К примеру, в корпусе В1 МФК «Савеловский сити» сдача была запланирована на IV квартал 2016 г., а сам объект был готов еще раньше. Однако разрешение не успели выдать до Нового года. Оно датируется 10 января 2017 г. – сразу после новогодних каникул», – поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум групп».