Юрлица в Москве смогут оформить права на недвижимость через центры госуслуг

Росреестр по Москве с 1 марта 2017 г. передаст в центры госуслуг работу по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее соглашение подписано с центрами «Мои документы» и Кадастровой палатой по Москве, об этом говорится в сообщении ведомства.

С 1 марта 2017 года пилотный проект начнет действовать в 22 центрах госуслуг, где будут открыты специальные окна по приему документов от юрлиц. С учетом специфики взаимодействия с юрлицами, сотрудники центров пройдут обучение у специалистов столичного Росреестра. Оформление документов будет идти по предварительной записи.

Документы от физлиц принимаются через центры госуслуг с 2013 г. С 1 января 2017 г. вступил в силу ФЗ-218 «О регистрации недвижимости», позволяющий объединить процедуру регистрации прав и постановку недвижимости на кадастровый учет.