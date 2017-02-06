Правительство увеличило расходы на ЧМ-2018 на 19 млрд рублей

Правительство утвердило поправки в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г., в соответствии с которыми расходы на его проведение выросли на 19 млрд руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общая сумма расходов на проведение ЧМ-2018 выросла с 619,6 млрд до 638,8 млрд руб., следует из документа. Увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета.

Также в соответствии с поправками в перечень объектов, которые должны быть подготовлены к ЧМ, добавлена тренировочная база учебно-тренировочного центра «Новогорск», которую капитально отремонтируют.

На прошлой неделе стало известно, что Санкт-Петербургу нужно 10 млрд руб. на подготовку дорог к чемпионату.