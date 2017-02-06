Рестораны заняли более трети помещений на основных торговых улицах Москвы

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы к концу прошлого года сократилась до 9,6%, говорится в исследовании компании JLL.

По данным аналитиков компании, меньше всего свободных помещений в Камергерском переулке, на Мясницкой и Арбате. Уровень вакантности здесь — 4%, 5,6% и 7,1% соответственно. Такие результаты эксперты объясняют активностью арендаторов из сектора общепита. В частности, в Камергерском переулке на долю кафе и ресторанов приходится 84% занятых площадей, на Мясницкой улице — 40%.

Согласно отчету доля ресторанов и кафе в общей структуре арендаторов стрит-ритейла - 32%.

Также в течение 2016 г. значительно сократилось число арендаторов сегмента «банки и услуги» на центральных улицах Москвы: если в I квартале они занимали 17,1% помещений, то к концу VI квартала – лишь 13,6%.

Ставки аренды на рынке стрит-ритейла Москвы на протяжении прошлого года оставались стабильными. Максимальная ставка находилась на уровне 250 000 руб. за 1 кв. м в год. В IV квартале был отмечен локальный рост ставок на Новом Арбате (до 115 000 руб. за 1 кв. м в год) и Тверской улице (до 105 000 руб).