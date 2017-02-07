Сбербанк переуступил свои требования к владельцу «СУ-155» в деле о банкротстве

Сбербанк переуступил третьему лицу часть требований к владельцу «СУ-155» Михаилу Балакину, передал корреспондент «Интерфакса» из Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось дело о банкротстве бизнесмена.

На заседании стороны не уточнили, кто является этим третьим лицом, также они отказались назвать его позднее журналистам. Не уточнялась и оставшаяся сумма задолженности. Суд отложил слушание на 14 марта и обязал банк предоставить к следующему заседанию уточненный расчет долга.

В августе 2016 г. долг Балакина перед Сбербанком сократился с 324 млн до 203 млн руб. Тем не менее заявитель настаивал тогда на рассмотрении заявления о банкротстве.

По словам представителя Сбербанка, все компании-заемщики, за которые поручался владелец «СУ-155», уже находятся в той или иной процедуре банкротства. С тех пор Балакин несколько раз производил частичное погашение долга. Так, на прошлом заседании в декабре стало известно, что должник перечислил Сбербанку 5 млн руб.

«СУ-155» – один из крупнейших российских строительных холдингов, в его состав входит более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 г.: тогда власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд руб. за аренду участков. За этим последовали иски кредиторов, а в марте 2015 г. – дефолт по облигациям на 2,3 млрд руб. По итогам 2014 г. долг компании оценивался более чем в 25 млрд руб. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов.