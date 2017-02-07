У парка «Зарядье» к 1 марта появится логотип и фирменный стиль

Объявлен конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля строящегося в столице парка «Зарядье», сообщил на пресс-конференции главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Объявлен открытый всероссийский конкурс на разработку визуальной концепции, ключевых элементов фирменного стиля и логотипа парка "Зарядье". Прием заявок будет проходить до 20 февраля», – сказал Кузнецов. Он отметил, что победитель конкурса будет определен 1 марта.

Помимо Кузнецова в состав жюри вошли руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев, директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб и др.

Ранее сообщалось о проведении конкурса на разработку социокультурной, финансовой и управленческой моделей парка. Итоги этого конкурса также должны быть подведены 1 марта.

Ландшафтный парк «Зарядье» возводится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Он строится по концепции, разработанной интернациональным консорциумом во главе с архитектурным бюро DillerScofidio+Renfro. Согласно проекту парк должен отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России. Высаженные в парке растения могут быть как оригинальными представителями этих климатических зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.

В частности, в «Зарядье» появятся смотровая площадка с выходом к Москве-реке («парящий» мост), научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс, медиацентр. Зимой в парке будет действовать главная снежная горка города. На 2018 г. в «Зарядье» намечено открытие филармонии.

Парк, открытие которого запланировано ко Дню города в 2017 г., сможет принимать до 12 млн человек в год.