В Москве в 2016 году было продано пентхаусов на 9,7 млрд рублей

Самый дорогой пентхаус в клубном доме на рынке первичной элитной недвижимости Москвы в 2016 г. был продан за 492,4 млн руб., говорится в сообщении компании Tweed.

В 2016 г. на первичном рынке элитной недвижимости Москвы прошло 79 сделок с клубными домами. Без учета скидок общий объем выручки составил 9,788 млрд руб. Средний бюджет сделок с такой недвижимостью аналитики оценили в 123,9 млн руб. Рекордный лот площадью 283 кв. м был продан за 492,4 млн руб.Самые дорогие квартиры в клубных домах Москвы день продаются на Остоженке. На сегодняшний день самое дорогое предложение - пентхаус площадью 499,7 кв. м за 1,559 млрд руб. На втором месте – лот 249,5 кв. м стоимостью 474 млн руб. также на Остоженке. На третьем - проект в Хамовниках, где лот на 316,7 кв. м оценивается в 427,535 млн руб.

В настоящее время в новых элитных клубных домах Москвы экспонируется 206 лотов. Их доля в общем объеме элитного предложения на первичном рынке составляет 15%. Темп продаж в среднем составляет 8 лотов в месяц.