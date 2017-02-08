На территории «Москва-Сити» за два года построят почти 1,7 млн «квадратов» недвижимости

В деловом центре «Москва-Сити» в 2017-2018 гг. планируется построить пять объектов общей площадью 1,68 млн квю м, говорится в сообщении Мосстройкомплекса.

По заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, на территории делового центра будет возведен в том числе многофункциональный киноконцертный зал на 4 000 зрительских мест.

Также здесь появится общегородская площадь, которая будет связана с мостом «Багратион» и выставочным комплексом «Экспоцентр» пешеходными маршрутами

С 2011 г. на территории делового центра было введено в эксплуатацию десять объектов общей площадью 1,45 млн кв. м. Общая площадь территории «Москва-Сити» составляет около 100 га, из них 60 га предназначены под новую застройку.

Столичная мэрия обещает активно развивать дорожную инфраструктуру вокруг «Москва-Сити». «Центр «Москва-Сити» будет обеспечен дорогами, метро и железнодорожным сообщением. Комплекс небоскребов будут обслуживать несколько линий метро и Московское центральное кольцо (МЦК)», - говорится в сообщении. В ближайшее время сюда будет продлена Калининско-Солнцевская ветка столичной подземки, запущен участок Второго кольца метро (Третьего пересадочного контура), построен северный дублер Кутузовского проспекта и продлена Краснопресненская набережная.