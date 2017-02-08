Архсовет не одобрил проект БЦ с апартаментами у Киевского вокзала

Проект строительства крупного офисно-делового комплекса с апартаментами около Киевского вокзала отправлен на доработку, заявил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по итогам заседания Архитектурного совета города.

«Проект отправлен на доработку. Требует большего внимания проработка транспортной схемы, а также обеспеченность объекта социальной инфраструктурой, поскольку здесь планируется разместить апартаменты», — сказал Кузнецов.

Он отметил также, что у членов Архитектурного совета было немало замечаний по архитектурной композиции здания.

«Важно также, чтобы авторы проекта обратили внимание на создание общественного пространства. Это центральная часть города, эту территорию необходимо вписать и интегрировать в общегородскую ткань», — сказал Кузнецов.

Как рассказал главный архитектор проекта Владимир Дунаев, на принадлежащем автокомбинату земельном участке площадью 2,9 га планируется возвести офисно-деловой комплекс с апартаментами общей площадью около 159 000 кв.м. Согласно проекту, здание высотой 41 м представляет собой четыре отдельных корпуса на едином стилобате на участке между улицами Киевская и Брянская.

«Наземная площадь здания составит 87 000 кв.м, остальная — подземная. Площадь апартаментов составит около 53 000 кв.м, под торговую функцию будет выделено примерно 37 000 кв.м», — сказал Дунаев.

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на строительство многофункционального комплекса на участке действующего автокомбината №1 между Киевской и Брянской улицами был выдан компании «Флэт и Ко» в конце 2014 г.