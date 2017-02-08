Мединский рассказал о передаче Ропшинского дворца под Петербургом «Роснефти»

Дворцово-парковый ансамбль «Ропша», расположенный под Петербургом, может быть передан в аренду «Роснефти» на 99 лет при условии, что компания восстановит его, заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, ансамбль при этом останется в федеральной собственности.

«Благодаря тому, что мы включили его в общие границы Петергофа, через Петергоф финансировали противоаварийные работы, нам удалось за истёкшие три года спасти дворец хотя бы от полного разрушения. Теперь необходимо вкладывать, чтобы его восстановить. Если "Роснефть" сможет это сделать - слава богу. При этом дворец останется в федеральной собственности», - пояснил Мединский.

По его словам, переговоры с «Роснефтью» велись долго. Руководство компании уговаривали поддержать этот проект. «Это жемчужина архитектуры, к сожалению полностью разрушенная к данному этапу. Сказать, что дворец находится в руинах, - ничего не сказать», - отметил министр. Для бюджета восстановление ансамбля - непосильная ноша, как и и его дальнейшее содержание. Мединский не смог сказать, на каком этапе сейчас подготовка документов.

В октябре 2016 г. сообщалось, что Минкультуры и «Роснефть» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать дворцово-парковый ансамбль «Ропша» в долгосрочную аренду нефтяной компании.