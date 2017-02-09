Решение о смене учредителя банка «Российский капитал» пока не принято – Мень

Решение о том, что акционером банка «Российский капитал» вместо Агентства по страхованию вкладов (АСВ, владеет 100% банка) станет Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), пока не принято, рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Пока таких решений нет, идут разные обсуждения, в том числе и о возможной смене учредителя на АИЖК, но пока таких решений не принято», – сказал министр.

Как сообщила ранее газета «Коммерсантъ», АСВ до конца первого полугодия 2017 г. выкупит у «Российского капитала» проблемные активы на сумму около 50 млрд руб. По информации издания, санируемый застройщик-банкрот «СУ-155» в их число не войдет, этот актив будет передан АИЖК отдельно от банка. «В ближайшее время состоится совещание в правительстве, в рамках которого будут представлены предложения о дальнейшей судьбе банка "Российский капитал", – сообщает издание. Предполагается, что в ходе совещания эти предложения будут утверждены.

Условие о том, что АСВ должно передать «Российский капитал» другому инвестору, в октябре 2016 г. в рамках разработки нового механизма санации поставил ЦБ. Наиболее вероятным кандидатом было АИЖК.