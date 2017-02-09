Москва отменила строительство 4,5 млн «квадратов» недвижимости в прошлом году

Инвестиционные контракты на строительство более 4,5 млн кв. м недвижимости различного назначения были отменены в Москве в 2016 г., заявил «Интерфаксу» заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Ряд ранее принятых решений пришлось отменить в связи с протестами со стороны жителей либо отрицательным влиянием этих проектов на развитие города, например, в связи с резким ухудшением транспортной ситуации. Всего было отменено строительство более 4,5 млн кв. м недвижимости», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что предварительно был проведен анализ проектов, который показал, что строительство по этим контрактам существенно ухудшило бы градостроительную ситуацию, осложнило бы транспортную обстановку в городе либо вызывало массовое недовольство со стороны жителей района.

Ранее власти столицы сообщали, что в прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,1 млн кв. м недвижимости, из них 3,34 млн кв. м жилья. Кроме того, представитель Мосгосстройнадзора рассказывал «Ведомостям», что в 2016 г. ведомство выдало на 34% больше разрешений на строительство недвижимости в Москве – 1633 объектов площадью 13,49 млн кв. м. В 2015 г. разрешений было выдано на 10,1 млн кв. м.

Хуснуллин напомнил, что всего за годы работы градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы (с 2010 г.) отменено строительство более 31 млн кв. м недвижимости.

«В то же время только за прошлый год на заседаниях ГЗК было принято решение о строительстве 25 млн кв. м недвижимости различного назначения. В целом за последние шесть лет принято градостроительных решений о дальнейшей реализации проектов на 186 млн кв. м», – отметил Хуснуллин.