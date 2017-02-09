АИЖК прогнозирует рост доли ипотеки до 70% в потребкредитовании

Доля ипотеки в общем портфеле потребительских кредитов по итогам 2016 г. превысила 40%, рассказал на III Российском ипотечном конгрессе руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По словам эксперта, в среднесрочной перспективе доля ипотеки может вырасти до 70%.

«Это средний показатель для развитых стран. Мы абсолютно уверены в перспективах рынка ипотеки в России», – отметил эксперт. По его словам, ипотечный рынок преодолел последствия кризиса и перешел к росту. Согласно прогнозам, к концу 2017 г. ставки по ипотеке могут опуститься до 11%, а в следующем году впервые в истории России оказаться на уровне ниже 10%.

Ранее в АИЖК отмечали, что снижение процентных ставок стало основной тенденцией рынка ипотеки в прошлом году. В конце года они находились на уровне 12–12,5%, а в среднем за год составили около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 г. Таким образом, ставки по ипотечным кредитам достигли уровня 2014 г.

По данным АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2016 г. вырос почти на 30%, составив 1,475 трлн руб. Благодаря ипотеке в прошлом году жилищные условия улучшили около 860 000 семей.