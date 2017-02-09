Продуктовые магазины теряют свою долю в московских ТРЦ

Доля супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах Москвы за 10 лет сократилась в четыре раза, подсчитали эксперты компании Knight Frank.

Доля площадей, занимаемых в столичных ТРЦ супермаркетами или гипермаркетами, сократилась с 39,5% до 8,3%.

В структуре арендаторов новых торговых центров продуктовый оператор по-прежнему остается одним из важнейших, однако теперь под продукты отводится менее 10% площади торгового центра. Отчасти это связано со значительным изменением поведения столичного покупателя: жители современного мегаполиса все чаще стали покупать продукты в магазинах «у дома», формируя запрос на экстенсивное развитие данного формата. Так, с 2007 г. количество магазинов формата «у дома» выросло в 11,5 раза. Для сравнения: число продуктовых гипермаркетов увеличилось в 2,3 раза, супермаркетов – в 2 раза.

На первом месте по доле занимаемых площадей в столичных ТРЦ находятся операторы fashion-сегмента, доля которых с 2007 г. выросла почти в 2 раза с 20% до 37%.