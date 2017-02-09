Бывший адъютант главкома сухопутных войск осужден за аферу с квартирами в Москве

Бывший адъютант главнокомандующего сухопутными войсками Валерий Даниелян осужден на 13 лет строгого режима за мошенничество. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета России. Черемушкинский суд Москвы признал его виновным в причастности к незаконной приватизации и реализации 55 квартир в Москве и Подмосковье. Даниелян также оштрафован на 250 000 руб.

По версии следствия и суда, обвиняемый организовал преступное сообщество. Его участники с 2009 по 2010 г. приобрели права на 55 квартир, принадлежащих Москве и Миноброны. На момент совершения преступлений их общая стоимость превышала 300 млн руб., отмечают в СКР.

Члены сообщества представляли изготовленные ими поддельные документы в квартирно-эксплуатационные органы Москвы и Московской области, на основании которых были заключены договоры социального найма жилого помещения с лицами, не имеющими на это права, считает следствие. «Затем они открывали на себя финансовые счета и оформляли регистрацию по новому адресу и, действуя на основании доверенностей, обращались от имени мнимых военнослужащих в суд с просьбой о признании за ними права собственности в порядке приватизации на занимаемые квартиры. После оформления жилья в собственность оно либо присваивалось, либо реализовывалось», - добавили в пресс-службе ведомства.