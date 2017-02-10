Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству она должна была закончиться 1 марта текущего года. Теперь граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата принимает закон о бессрочном характере бесплатной приватизации единодушно. «Сигнал принимать данный закон пришел от президента нашей страны Владимира Путина. Он услышал предложение всех фракций. Фракция ЛДПР высказывала это предложение, фракция "Справедливая Россия" высказывала это предложение, КПРФ — высказывала предложение, "Единая Россия" — высказывала предложение и прорабатывала его в правительстве все последнее время», — сказал Володин.

В минувший вторник премьер России Дмитрий Медведев сообщил, что инициатива, предусматривающая отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья граждан, в ближайшее время будет закреплена законом.