IKEA опровергла информацию об отказе от строительства ТЦ «Мега» в Мытищах

Начальник отдела по связям с общественностью «ИКЕА мос» Татьяна Русакова опровергла информацию об отказе от строительства торгового центра «Мега» в подмосковных Мытищах. «Мы слухи не комментируем, позиция компании по данному вопросу не изменилась», — сказала она РБК.

«Северо-восток Москвы и Московской области для нас очень важен», — добавила Русакова. По ее словам, наряду с проектом в Мытищах компания рассматривает возможность приобретения новых земельных участков в этом направлении.

Ранее три консультанта, работавших с компанией, рассказали «Ведомостям», что IKEA планирует выставить права на долгосрочную аренду около 50 га рядом с д. Челобитьево на продажу. Эту информацию подтвердил один из партнеров компании.