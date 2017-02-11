Правительство Петербурга оценило строительство «Зенит-арены» в 43 млрд рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что итоговая стоимость стадиона на Крестовском острове составляет около 43 млрд руб. «Мы оцениваем ее около 43 млрд руб.», – сказал Албин.

Ранее городской комитет по строительству Петербурга заявлял, что полная сметная стоимость строительства «Зенит-арены» с учетом новых контрактов составляет 41,712 млрд руб.

Стадион «Крестовский», бывшая «Зенит-арена», дорожал на протяжении всего строительства, начатого в 2007 г. В 2004 г., когда был выбран проект, его планировали построить за три года и 7,2 млрд руб.