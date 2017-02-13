Павелецкий вокзал – самый дорогой по стоимости аренды торговых помещений

Самыми дорогими по стоимости аренды магазинов среди привокзальных площадей Москвы являются районы Павелецкого, Курского и Белорусского вокзалов, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Так, собственники помещений рядом с Павелецким вокзалом в среднем запрашивают 81 400 руб. за 1 кв. м в год. Аренда магазинов рядом с Курским вокзалом в среднем обойдется в 72 700 руб. за 1 кв. м, около Белорусского – в 60 200 руб. за 1 кв. м.

Высокий уровень ставок аренды в помещениях, расположенных у Павелецкого вокзала, эксперты компании объясняют наличием качественного предложения стрит-ритейла на первых этажах в близлежащих зданиях и высоким пешеходным и транспортным трафиком. Состав арендаторов формируется как обычной розницей, так и известными сетевыми операторами.

Помещения уличной торговли, расположенные у Курского вокзала, вынуждены конкурировать с торговым центром «Атриум», который притягивает основной покупательский трафик. А разброс ставок аренды у Белорусского вокзала вызван спецификой распределения пешеходных потоков. Привокзальная площадь делит территорию на разные зоны: первая сформирована потоками, которые дают бизнес-центры А класса Белорусского делового района, вторая большей частью состоит из пассажиропотоков железной дороги, отмечается в пресс-релизе.

Эксперты Knight Frank отмечают, что уровень арендных ставок на привокзальных территориях сопоставим с такими торговыми коридорами, как Маросейка и Новый Арбат. «В основном помещения у вокзалов арендуют операторы быстрого питания, мелкая розничная торговля товарами в дорогу, прессой, продуктами, подарками и сувенирами», – отмечает Виктория Камлюк, директор направления «стрит-ритейл» Knight Frank.