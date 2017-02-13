Вторичные квартиры подорожали больше всего в Крылатском

Крылатское лидирует среди районов старой Москвы по темпам роста цен на вторичном рынке жилья, говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость».

По данным аналитиков, за 2016 г. средняя стоимость «квадрата» в Крылатском (ЗАО) выросла на 7%, с 254 300 до 272 100 руб. Эксперты объясняют, что сейчас в этом районе на вторичный рынок выходят объекты высокого качества с первичного рынка. Кроме того, на рост цен на вторичные квартиры влияет престижность района, высокий социальный статус большинства его жителей, развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность, а также тот факт, что Крылатское является одной из наиболее экологически чистых зон Москвы.

На второй строчке расположился район Хамовники (ЦАО), где рост цен составил 6,3% (с 482 800 до 513 200 руб. за 1 кв. м). На третьем месте оказался Обручевский район (ЮЗАО), где средняя стоимость 1 кв. м за год выросла на 2,4%, с 235 100 до 240 900 руб.

Эксперты отмечают, что на фоне общего снижения средней стоимости предложения на вторичном рынке рост цен в прошлом году был зафиксирован в единичных районах столицы. Так, за последний год средняя стоимость 1 кв. м в районе Арбат сократилась на 6,5% (с 586 700 до 548 800 руб.), в Тверском районе – на 8,2% (с 442 200 до 405 900 руб.), в Пресненском – на 8,3% (с 392 900 до 360 200 руб.).