Медведев утвердил правила получения 20 млрд рублей субсидий на благоустройство городов

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления регионам субсидий на благоустройство городской среды, на что в 2017 г. планируется выделить 20 млрд руб., передает «Интерфакс».

«Я утвердил правила предоставления субсидий регионам на формирование современной городской среды», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

В этом году из бюджета на эти цели выделяется 20 млрд руб. Медведев отметил, что это лишь федеральная часть финансирования программы, так как регионы и муниципалитеты также должны принять участие в выделении средств на эти цели.

Медведев также указал на необходимость для региональных властей постоянно консультироваться с местными жителями по вопросам благоустройства. «Нам не нужна ситуация, когда делают неизвестно что, люди потом недовольны и говорят, что не хотели ничего подобного. Поэтому должен быть постоянный механизм консультаций между региональным властями, органами местного самоуправления и жильцами, которые в этих домах живут», — сказал он.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что с учетом регионального софинансирования на программы благоустройства городской среды будут потрачены 30 млрд руб. в 2017 г.

Он отметил, что эта программа не должна ограничиваться только текущим годом. Козак сообщил, что во всех муниципалитетах численностью свыше тысячи человек должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства территории.

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