МОЭК продаст недвижимость рядом с метро Павелецкая и на Ярославском шоссе

Московская объединенная энергетическая компания (входит в «Газпром энергохолдинг») планирует продать 20 объектов недвижимости в пределах МКАД общей площадью свыше 25 000 кв. м, говорится в сообщении компании.

В числе наиболее крупных объектов, планируемых к продаже, комплекс зданий рядом с метро «Павелецкая» (площадь - 3900 кв. м), а также имущественный комплекс с земельным участком на первой линии вылетной магистрали на Ярославском шоссе (площадь - 10 100 кв. м).

МОЭК в 2016 г. продала с аукциона административные и бывшие производственные здания и помещения, а также реализовала на биржевом рынке ценные бумаги. Общая сумма, полученная в результате продажи в прошлом году, составила 1,6 млрд руб.

В состав портфеля активов, запланированных к реализации в 2017 г., входят объекты с высоким потенциалом редевелопмента, офисные помещения с привлекательным расположением, высококачественные объекты для арендного бизнеса, уточняет компания.