В Подмосковье появится министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о создании министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, документ размещен в понедельник на сайте регионального правительства.

«Упразднить министерство транспорта Московской области. Преобразовать Главное управление дорожного хозяйства Московской области в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, передав ему полномочия упраздняемого министерства», — говорится в постановлении.

Согласно тексту документа, предложения по штатной численности нового ведомства должны поступить в правительство до 1 марта 2017 г. Завершить проведение ликвидационных и организационно-штатных мероприятий поручено до 1 октября. До 1 ноября должны быть подготовлены проекты актов, предусматривающие внесение изменений в иные постановления и распоряжения губернатора и правительства, связанные с данным постановлением.

О появлении нового ведомства в структуре правительства Воробьев объявил на заседании 7 февраля. Новое министерство возглавит Игорь Тресков, ранее возглавлявший ГУДХ Московской области, сообщил тогда губернатор.