Реконструкцию «Лужников» провели в рамках установленного бюджета – Хуснуллин

Реконструкцию стадиона «Лужники» удалось провести в рамках установленного бюджета. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что реконструкция арены оценивается в $409 млн.

«Из бюджета, который мы заявили, не выходим ($409 млн). У нас было подорожание, когда выросло евро на курсовую разницу, но после этого изменений не было», - заявил Хуснуллин.

Реконструкция БСА «Лужники» началась в 2014 г. На арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 г.: матч открытия, один из полуфиналов и финал первенства.