Иван Ургант оказался совладельцем агентства элитной недвижимости W1Evans

Телеведущий Иван Ургант оказался совладельцем агентства элитной недвижимости W1Evans. Он входит в состав его директоров. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

Ургант стал владельцем 33,33% ООО «Эванс» 10 ноября 2016 г., пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. Ян Яновский, владеющий, как и Ургант, 33,33% ООО «Эванс», подтвердил РБК информацию о том, что телеведущий является совладельцем агентства. Он уточнил, что компания входит в структуру W1Evans.

Сам Ургант рассказал агентству, что войти в состав акционеров W1Evans ему предложили Яновский и бизнесмен Дмитрий Ямпольский, который является третьим совладелцем агентства недвижимости.

«В команде агентства работают специалисты, чьему мнению я доверяю и в чьем профессионализме неоднократно убеждался, так как уже был их клиентом», - сказал он.

Совокупный доход Урганта в прошлом году, по сведениям Forbes, насчитывал $2,2 млн.

Агентство недвижимости W1Evans было основано в 1991 г. В настоящий момент оно является по объему сделок на рынке элитной жилой недвижимости одним из крупнейших в России, отмечает РБК.