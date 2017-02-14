IKEA профинансирует строительство развязки в районе Профсоюзной улицы и МКАД

Работы по строительству крупной транспортной развязки на пересечении Профсоюзной улицы и Московской кольцевой автодороги (МКАД) планируется завершить к концу года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс» .«Работы по этой развязке идут в напряженном графике, однако до конца года мы успеем. Открытие движения по этой развязке существенно улучшит транспортное обслуживание на юго-западе Москвы и связь с новой Москвой», – сказал Хуснуллин.

В ноябре 2016 г. сообщалось, что на развязке МКАД – Профсоюзная улица начался монтаж пролетов эстакады, которая будет служить левоповоротным съездом для движения по Калужскому шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД.

Хуснуллин также сообщил, что строительство дополнительных съездов и выездов в районе развязки профинансирует компания IKEA, передает «РИА Новости». «Мы на прошлой неделе подписали соглашение с IKEA, что они будут участвовать», – сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»). Дополнительные съезды обеспечат лучшую транспортную доступность к магазину IKEA, расположенному в районе пересечения Профсоюзной улицы и МКАД.

Хуснуллин также сообщил, что в этом году планируется завершить работы по реконструкции второго участка Калужского шоссе на территории новой Москвы, передает «Интерфакс».

«Это участок до Ватутинок. Таким образом, мы существенно улучшим транспортную обеспеченность новой Москвы», – добавил руководитель стройкомплекса.