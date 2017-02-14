Задержки по услугам Росреестра остались в Московской и Ленинградской областях

Проблемы с задержкой получения услуг Росреестра в настоящее время есть только в Московской и Ленинградской областях, сообщила руководитель ведомства Виктория Абрамченко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает «РИА Новости».

По словам Абрамченко, во всех остальных регионах уже решили задержку предоставления обобщенных сведений о правах отдельного лица, которая возникла в январе.

С первого рабочего дня нового года в Росреестр поступило больше 2,3 млн заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий и больше 6,3 млн - о предоставлении сведений, сообщила она.

Просрочки составляли по учетно-регистрационным процедурам менее 10% поданных заявлений, по запросам на предоставление сведений – не более 5%, уточнила Абрамченко.