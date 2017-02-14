В Москве не будет массового наплыва китайцев на стройки метро – Хуснуллин

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) для строительства метро в Москве привезет четыре тоннелепроходческих комплекса и до 500 инженеров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В связи со строительством метро китайской корпорацией мы не ожидаем большого наплыва рабочих из этой страны. В Москву приедет максимум до 500 китайских инженеров», – сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что корпорация доставит в Москву четыре тоннелепроходческих комплекса диаметром 6 м каждый.

«Это тоннелепроходческие комплексы, собранные в Китае по немецкой технологии. После завершения строительных работ китайская корпорация все свое оборудование увезет обратно», – отметил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что CRCC выиграла подряд на строительство юго-западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК, Второе кольцо). До конца 2019 г. компания построит три станции («Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского»), а также перегонные тоннели между ними протяженностью 4,6 км. Стоимость контракта составляет 22,98 млрд руб.

«В настоящее время мы ведем переговоры по дальнейшему сотрудничеству с китайскими метростроителями. Посмотрим, как они будут работать на этом участке, возможно, будем привлекать их и на другие объемы работ», – добавил заммэра.

В частности, как сообщалось, между Москвой и CRCC подписано рамочное соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово» в новой Москве. Кроме того, CRCC может принять участие в строительстве ТПУ «Мичуринский проспект».