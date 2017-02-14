Для комфортного обслуживания ипотеки российская семья должна зарабатывать 73 100 рублей

Средний размер семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в России в 2016 г. составлял 73 100 руб. Это на 2,8% (или на 2 200 руб.) ниже, чем в 2014 г., подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Расчеты исходили из среднего размера ипотечного кредита, который в 2016 г. составил 1,96 млн руб. Средний срок этого кредита — чуть меньше 15 лет.

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, рекомендованный доход для обслуживания ипотеки в Челябинской области по итогам 2016 г. составляет 47 500 руб., Кировской области и Алтайском крае — 50 300 и 51 200 руб. соответственно. В Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области — 94 000 и 97 000 руб соответственно. В Москве — 159 000 руб.

«В сравнении с 2014 г. доступность ипотеки несколько возросла, что во многом объясняется более низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, действующими последние полтора года», — отметил в сопроводительном комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.