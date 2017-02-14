Подрядчик проигнорировал трещины в здании, часть которого рухнула во Владивостоке

Сегодня во время строительства высотного дома в центре Владивостока произошел обвал грунта. В результате обрушились опорная стена дома и часть автомобильной дороги. Позже инспекция Госстройнадзора и контроля в области долевого строительства Приморского края заявила, что в подпорной стене здания были трещины, которые появились еще 10 февраля. Однако подрядчик игнорировал этот факт. Эта информация появилась на сайте администрации Приморского края. Там же сказано, что ремонт проведут за счет виновника.

«Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции 10 февраля. Как отметил руководитель краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, в распоряжение надзорного ведомства попали документы, подтверждающие тот факт, что подрядчик знал о нарушениях», — говорится в сообщении.

По данным властей, застройщик с себя вины не снимал и выразил готовность предпринять все необходимые меры для устранения последствий обрушения в жилом квартале. Все работы будут проведены за счет компании-застройщика ( ООО «Каскад-строй»).

В месте провала выявлен прогиб теплотрассы длиной около метра, однако по итогам осмотра дефектов нет, теплоснабжение не нарушено, отметил главный инженер по тепловым сетям «Дальэнерго» Алексей Старцев.

Решено укрепить откос, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Кроме того, вице-губернатор поручил провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкций или грунта.