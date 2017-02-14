Четвертый этап сноса самостроя в Москве займет несколько дней

Четвертый этап сноса объектов самовольного строительства в Москве скоро завершится, сообщила пресс-служба госинспекции по недвижимости. «Большинство объектов еще до начала административного сноса демонтированы полностью в добровольном порядке - таких 38. На четырех объектах завершается разбор конструкций», - сказал собеседник агентства.

Всего под четвертую волну сноса попали 54 объекта самовольного строительства, работы начались 14 февраля. В административном порядке демонтируются 12 объектов. «В настоящее время принудительно демонтировано семь объектов: нарушен конструктив зданий, вывозится строительный мусор, территория готовится к благоустройству», - отметила пресс-служба. Пять объектов находятся в процессе демонтажа.

Полностью завершить работы по сносу незаконных строений, включенных в четвертый перечень, планируется в течение ближайших дней.

Перечень объектов четвертой волны сноса самостроя утвержден столичными властями 13 декабря 2016 г. Владельцы получили уведомления о предстоящем демонтаже, арендаторы были проинформированы с помощью специальных информационных щитов.

Добровольцы, принявшие решение демонтировать объект своими силами или заявившие о своем согласии на демонтаж при содействии города, имеют право на компенсацию. Компенсация за снос объекта самостроя силами собственника составляет 55 500 руб. в расчете на каждый квадратный метр недвижимости. В случае если владелец обратился к городу за содействием, размер компенсации - 51 000 руб. за квадратный метр.