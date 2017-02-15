Совфед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья

Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России для всех категорий граждан одобрен Советом Федерации.

Первоначально планировалось, что приватизацию продлят только до 2020 г. и коснется она отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. В нынешней редакции закона бесплатно приватизировать жилье смогут все россияне.

Бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 г., должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 г. Сроки ее окончания продлевались пять раз, в последний раз – до 1 марта 2017 г.