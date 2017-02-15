Ремонт плотины в Калифорнии может стоить до $200 млн

Ремонт разрушившейся 230-метровой плотины на озере Oroville в американском штате Калифорния может обойтись в сумму до $200 млн, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на управление штата по водным ресурсам.

«Восстановление поврежденных бетонных водоотводов плотины Oroville будет стоить от $100 до $200 млн», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на директора управления Билла Кройла. По его словам, ремонтные команды уже работают над планом по восстановлению плотины. Длительный же ремонт, по его словам, можно было бы начать весной через некоторое время после того, как растает снег в горах.

Ранее местные власти заявляли, что группы рабочих укрепляют подвергшиеся эрозии участки плотины. В субботу из-за опасности прорыва плотины была объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов - Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 000 человек были вывезены на расстояние примерно 120 км от плотины.

Вчера власти штата понизили уровень опасности из-за разрушения плотины до «предупреждения о возможной эвакуации» и разрешили жителям вернуться домой.

Плотина Oroville — самая высокая в США, объем озера, которое она перегораживает, составляет более 4 куб. км воды.