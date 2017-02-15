Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан

Совет Федерации одобрил закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ для всех категорий граждан, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Первоначально предполагалось, что приватизация будет продлена лишь до 2020 г. и коснется только отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 г. Необходимость принятия предлагаемых изменений была вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В нынешней редакции закона бесплатно приватизировать жилье смогут все россияне.

Как сообщил на заседании глава профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Дмитрий Азаров, всего за 25 лет бесплатной приватизации было приватизировано 30,5 млн единиц жилья, передает «РИА Новости». По данным Азарова, неприватизированными остаются около 500 000 единиц, из них 300 000 — это аварийное жилье. Сюда также входят жилые помещения в Крыму, собственники которых сегодня реализуют право на приватизацию.