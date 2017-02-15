Москомстройинвест просит Минстрой усилить нормативы финансовой устойчивости застройщиков

Москомстройинвест направил в Минстрой России предложения об усилении действующих нормативов финансовой устойчивости застройщиков, говорится в сообщении на сайте ведомства. Действующие сейчас нормативы финансовой устойчивости не отражают объективного финансового состояния застройщика, считают в ведомстве.

«Из-за того, что существующие сегодня нормативы не в полной мере соответствуют реалиям, зачастую складывается парадоксальная ситуация. Те застройщики, которые фактически банкроты или находятся на стадии банкротства, могут показывать полное соответствие нормативам, а те, у которых достаточно большое количество собственных активов, не связанных со строительством, могут, наоборот, формально не соответствовать действующим нормативам. Хотя при этом они исполняют обязательства в срок, у них нет нарушений перед дольщиками», — рассказал об инициативе председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Тимофеев также отметил, что еще одним крайне важным моментом является отсутствие у контролирующего органа права отзывать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации 214-ФЗ, после того как документ был выдан.

«Сейчас комитет не имеет права отзывать заключения при выявлении у застройщика нарушений и оперативно приостанавливать привлечение им денежных средств. Такое возможно только через суд, что требует длительного времени, в течение которого застройщик может заключить еще большее число договоров с населением», — рассказал он.

Тимофеев также подчеркнул, что в действующее законодательство необходимо внести изменения, касающиеся вопроса страхования рисков граждан-соинвесторов. По его словам, ежемесячно в страховые компании уходит 200 млн руб., однако дольщики при этом страховой защиты не получают. «Существующая система обеспечения интересов дольщиков не работает. В Москве выплаты дольщикам страховыми компаниями не производились, поэтому действующий сейчас механизм страхования ответственности застройщиков должен быть упразднен», - отметил Тимофеев.

По оценке Москомстройинвеста, в настоящее время объем привлеченных денежных средств населения на строительство домов в Москве составляет 760-780 млрд руб.