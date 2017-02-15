Число сделок с новостройками в Москве выросло в январе на 40%, а со вторичным жильем упало на 20%

В январе Росреестр по Москве зарегистрировал 4800 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья, сообщает ведомство. Это на 20% ниже, чем за аналогичный период 2016 г. (6000 переходов прав).

Между тем число сделок по ипотеке выросло в 5,6 раза - 1900 сделок в январе 2017 г. против 300 сделок в 2016 г.

Количество регистраций договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) выросло в январе более чем на 40% до 1782 договоров.